Збірна Бельгії стала одним із розчарувань на ЧС-2022. Команда під керівництвом Роберто Мартінеса забила всього один гол у трьох матчах та не вийшла у плей-офф.

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Це стало причиною того, що Мартінес залишив команду після турніру. Тепер же "червоні дияволи" зайнялись пошуком нового наставника, який поведе збірну на Євро-2024.

Як повідомляє італійський журналіст Марко Контеріо, одним із кандидатів на цю посаду є Андреа Пірло. Нині колишня зірка Мілана та Ювентуса очолює турецький клуб Фатіх Карагюмрюк.

Після 17-ти турів у чемпіонаті Туреччини команда йде на десятій сходинці, відстаючи від єврокубкової зони на 10 очок. Раніше Андреа очолював Ювентус в сезоні 2020-2021. Тоді туринці ледве зайняли 4 місце та вилетіли в 1/8 фіналу ЛЧ.

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Відзначимо, що за керівництва Роберто Мартінеса Бельгія брала бронзу на ЧС-2018 та двічі доходила до чвертьфіналу Євро (2016, 2020). У відборі на чемпіонат Європи 2024 "червоні дияволи" зіграють з Австрією, Швецією, Азербайджаном та Естонією.