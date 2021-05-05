Боаш дебютирует в WRC
43-летний тренер 20 – 23 мая выступит в третьей категории WRC-чемпионата мира по ралли. Португалец будет находиться за рулем автомобиля Citroen C3.
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Для Боаша соревнования в Португалии станут первыми на таком уровне, хотя тренер уже имеет опыт участия в ралли.
В 2018 году Боаш дебютировал в смертельной гонке в Дакаре, находясь за рулем Toyota Hilux. Португалец досрочно закончил гонку, ведь во время четвертого дня соревнований его автомобиль упал с высокой дюны и врезался в землю.
Тренер получил травму спины и был госпитализирован.
Что известно о Боаше
- Виллаш-Боаш является победителем Лиги Европы сезона 2010/11. Он привел к победе в турнире португальский Порту.
- Помимо "драконов", Виллаш-Боаш возглавлял еще 6 клубов: Академику, Челси, Тоттенхэм, Зенит, Шанхай СИПГ и французский Марсель.
- Боаш покинул Марсель после скандала, ведь был недоволен работой клуба по покупке новых игроков. Также Марсель провалился на групповом этапе Лиги чемпионов.