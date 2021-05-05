Боаш дебютирует в WRC

43-летний тренер 20 – 23 мая выступит в третьей категории WRC-чемпионата мира по ралли. Португалец будет находиться за рулем автомобиля Citroen C3.

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Для Боаша соревнования в Португалии станут первыми на таком уровне, хотя тренер уже имеет опыт участия в ралли.

В 2018 году Боаш дебютировал в смертельной гонке в Дакаре, находясь за рулем Toyota Hilux. Португалец досрочно закончил гонку, ведь во время четвертого дня соревнований его автомобиль упал с высокой дюны и врезался в землю.

Тренер получил травму спины и был госпитализирован.

Что известно о Боаше