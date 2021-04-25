Инцидент произошел, когда Ожье на своей Toyota Yaris ехал по дороге общего пользования от сервисного парка к месту старта 17-го спецучастка.

Напомним На ралли в Австралии умерли 3 человека за два дня

Гонщик в один момент решил со второй полосы вернуть на обочину, не обратив внимание на то, что крайней полосой движется другой автомобиль (хотя и на большой скорости). Столкновения автомобилей избежать не удалось.

На место происшествия прибыли полицейские для установления всех событий. Но Ожье пытался покинуть место аварии. Ведь ему надо было на старт. Он убеждал полицейских, что представители команды решат вместо него. Однако полицейские не хотели его отпускать.

Поэтому в один момент Ожье сел за руль автомобиля и уехал. Он чуть не сбил полицейского, который стоял перед авто, но все-таки вырулил.

Какое наказание за такой поступок теперь может ожидать Ожье – пока неизвестно. Но он принял участие в следующих стартах.

Относительно автомобиля, то правая дверь, на которую и пришелся удар, просто закрепили клейкой лентой. И так автомобиль допустили к гонкам.