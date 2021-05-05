Боаш дебютує у WRC

43-річний тренер 20 – 23 травня виступить у третій категорії WRC – чемпіонату світу з ралі. Португалець перебуватиме за кермом автомобіля Citroen C3.

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Для Боаша змагання у Португалії стануть першими на такому рівні, хоча тренер вже має досвід участі в ралі.

У 2018 році Боаш дебютував у смертельній гонці в Дакарі, перебуваючи за кермом Toyota Hilux. Португалець достроково закінчив гонку, адже під час четвертого дня змагань його автомобіль впав з високої дюни і врізався у землю.

Тренер зазнав травми спини і був госпіталізований.

Що відомо про Боаша