Одиозная звезда Камеруна завершила карьеру в сборной в 26 лет после скандала на ЧМ-2022

Андре Онана решил больше не играть за "неукротимых львов". Футболист уже не раз попадал в скандалы как в клубе, так и в сборной.

Сборная Камеруна неплохо выступила на чемпионате мира 2022 года, хотя и не вышла из группы. Команда Ригобера Сонга взяла четыре балла в квартете, заняв третье место.

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После минимального проигрыша Швейцарии Камерун расписал сумасшедшую ничью с сербами (3:3) и обыграли в последнем туре немотивированных бразильцев (1:0). Впрочем, "неукротимые львы" запомнились рядом скандалов на Мундиале.

Один из них – отчисления из команды вратаря Андре Онана. Как оказалось, голкипер Интера больше не намерен играть за сборную. О завершении международной карьеры он сообщил в твиттере.

Каждая история, какой бы прекрасной она ни была, имеет конец. И моя история со сборной Камеруна подошла к концу. Игроки приходят и уходят, имена быстротечны, но Камерун важнее любого человека или футболиста. Камерун – вечный, как и моя любовь к национальной команде и нашим болельщикам, которые поддерживали нас в трудные моменты. Мое камерунское сердце будет биться, где бы я ни был. Я всегда буду бороться за то, чтобы прославлять Камерун. Буду поддерживать сборную как фанат, так же как это делают более 27 миллионов камерунцев,

– написал 26-летний Онана.

История скандалов Онана

На чемпионате мира кипер отыграл только в первом туре против швейцарцев. Перед матчем с сербами у вратаря произошел конфликт с Ригобером Сонгом из-за видения стиля игры Андре.

В итоге тренер решил отчислить Онана из сборной и сделать ставку на второго вратаря Дэвиса Эпасси. Федерация в лице ее председателя Самуэля Это'О хотели примирить стороны, но в итоге встала на сторону коуча.

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Это уже не первый скандал Онана в сборной. В 2017 году он и еще шесть игроков отказались ехать со сборной на Кубок африканских наций из-за желания закрепиться в клубах.

. В 2021 году Андре получил годовую дисквалификацию за использование допинга. В организме камерунца обнаружили фуросемид, который является мочегонным препаратом.

ФИФА дисквалифицировала футболистов на период турнира, который, кстати, Камерун и выиграл. Всего за шесть лет Андре наиграл 34 матча за "неукротимых львов".