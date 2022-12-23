Збірна Камеруну непогано виступила на чемпіонаті світу 2022, хоч і не вийшла з групи. Команда Рігобера Сонга взяла чотири бали у квартеті, посівши третє місце.

До теми Конфлікт у колективі: Андре Онана залишає розташування збірної Камеруну

Після мінімального програшу Швейцарії Камерун розписав божевільну нічию із сербами (3:3) та переграли в останньому турі немотивованих бразильців (1:0). Втім "неприборкані леви" запам'ятались низкою скандалів на Мундіалі.

Один із них – відрахування з команди воротаря Андре Онана. Як виявилось, голкіпер Інтера більше не має наміру грати за збірну. Про завершення міжнародної кар'єри він повідомив у твітері.

Кожна історія, якою б прекрасною вона не була, має кінець. І моя історія зі збірною Камеруну добігла кінця. Гравці приходять і йдуть, імена швидкоплинні, але Камерун важливіший за будь-яку людину або футболіста. Камерун – вічний, як і моя любов до національної команди та до наших уболівальників, які підтримували нас у важкі моменти. Моє камерунське серце битиметься, де б я не був. Я завжди боротимуся за те, щоб прославляти Камерун. Підтримуватиму збірну як фанат, так само як це роблять понад 27 мільйонів камерунців,

– написав 26-річний Онана.

Історія скандалів Онана

На чемпіонаті світу кіпер відіграв лише у першому турі проти швейцарців. Перед матчем із сербами у воротаря стався конфлікт із Рігобером Сонгом через бачення стилю гри Андре.

У підсумку тренер вирішив відрахувати Онана зі збірної та зробити ставку на другого воротаря Девіса Епассі. Федерація в особі її голови Самуеля Ето'О хотіли примирити сторони, але у підсумку встала на бік коуча.

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Це вже не перший скандал Онана у збірній. У 2017 році він та ще шестеро гравців відмовились їхати зі збірною на Кубок африканських націй через бажання закріпитись у клубах.

Цікавий факт. У 2021 році Андре отримав річну дискваліфікацію за використання допінгу. В організмі камерунця знайшли фуросемід, який є сечогонним препаратом.

ФІФА ж дискваліфікувала футболістів на період турніру, який, до речі, Камерун і виграв. Всього за шість років Андре награв 34 матчі за "неприборканих левів".