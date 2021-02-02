Экс-президент IBU (Международный союз биатлонистов) Андерс Бессеберг может попасть за решетку на 10 лет. Норвежца обвиняют в том, что он брал взятки от России.

Источник: TV2

В Национальном органе по расследованию и судебному преследованию экономических и экологических преступлений Норвегии (Økokrim) рассказали, что Бессебергу грозит до 10 лет заключения.

Узнайте больше Секс-взятка: экс-президента IBU признали виновным в сокрытии допинг-проб биатлонистов из России

За коррупцию в особо крупных размерах предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 10 лет. Впереди еще несколько допросов, анализ документации и постоянное сотрудничество с полицией Австрии,

– заявили в Økokrim.

Сообщается, что на расследование этого дела выделены "хорошие" ресурсы. Дело Бессеберга имеет "приоритетное значение".

Что известно о деле Бессеберга