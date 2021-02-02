Экс-президенту IBU грозит 10 лет тюрьмы за взятку от России
Экс-президент IBU (Международный союз биатлонистов) Андерс Бессеберг может попасть за решетку на 10 лет. Норвежца обвиняют в том, что он брал взятки от России.
Источник: TV2
В Национальном органе по расследованию и судебному преследованию экономических и экологических преступлений Норвегии (Økokrim) рассказали, что Бессебергу грозит до 10 лет заключения.
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За коррупцию в особо крупных размерах предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 10 лет. Впереди еще несколько допросов, анализ документации и постоянное сотрудничество с полицией Австрии,
– заявили в Økokrim.
Сообщается, что на расследование этого дела выделены "хорошие" ресурсы. Дело Бессеберга имеет "приоритетное значение".
Что известно о деле Бессеберга
- Бессеберг признан виновным в сокрытии допинг-проб биатлонистов из России. Он получал взятки от России в виде услуг проституток и поездок на охоту.
- По информации VG, дело Бессеберга рассматривают в 4 инстанциях. Австрийская полиция расследует дело о допинге и мошенничестве. В Австрии нарушение антидопингового законодательства считается уголовным преступлением.
- Økokrim ведет дело о коррупции в особо крупных размерах.
- Независимый орган по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне Biathlon Integrity Unit (BIU) разберет отчет независимой группы и примет решение о санкции – от предупреждений и штрафов до отстранения от всех видов деятельности в области биатлона.
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