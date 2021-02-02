Експрезиденту IBU загрожує 10 років в'язниці за хабар від Росії
Експрезидент IBU (Міжнародний союз біатлоністів) Андерс Бессеберг може потрапити за ґрати на 10 років. Норвежця звинувачують у тому, що він брав хабарі від Росії.
Джерело: TV2
У Національному органі з розслідувань і судовому переслідуванню економічних і екологічних злочинів Норвегії (Økokrim) розповіли, що Бессебергу загрожує до 10 років ув'язнення.
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За корупцію в особливо великих розмірах передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років. Попереду ще кілька допитів, аналіз документації та постійна співпраця з поліцією Австрії,
– заявили в Økokrim.
Повідомляється, що на розслідування цієї справи виділені "хороші" ресурси. Справа Бессеберга має "пріоритетне значення".
Що відомо про справу Бессеберга
- Бессеберга визнано винним у приховуванні допінг-проб біатлоністів з Росії. Чиновник отримував хабар від Росії у вигляді послуг повій і поїздок на полювання.
- За інформацією VG, справу Бессеберга розглядають у 4 інстанціях. Австрійська поліція розслідує справу про допінг і шахрайство. В Австрії порушення антидопінгового законодавства вважається кримінальним злочином.
- Økokrim веде справу про корупцію в особливо великих розмірах.
- Незалежний орган з контролю за дотриманням правил в галузі управління, прозорості та боротьби з допінгом в біатлоні Biathlon Integrity Unit (BIU) розбере звіт незалежної групи і прийме рішення про санкції – від попереджень і штрафів до відсторонення від усіх видів діяльності в області біатлону.
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