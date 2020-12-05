В пятницу, 4 декабря, Андерлехт на выезде померился силами с Зюлте-Варегемом в рамках 15-го тура чемпионата Бельгии. За гостей сыграл украинец Богдан Михайличенко, но не сумел помочь команде победить.

Зюлте-Варегем – Андерлехт 2:2

Голы: Сек, 8, Бруно, 76 – Нмеча, 42, Локонга, 65

Гости не слишком удачно выступают в этом сезоне. До матча Андерлехт за 13 туров аж 7 раз завершал встречу ничьей. Поэтому в поединке против аутсайдера Бельгии нужно было только побеждать, но снова не удалось, пишет 24 канал.

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Со стартовых минут в составе Андерлехта вышел украинский легионер Богдан Михайличенко. Уже в начале матча хозяева неожиданно открыли счет встречи. Хавбек из Сенегала Сек откликнулся на передачу и головой перевел мяч в сетку ворот – 1:0.

Открыли счет

До перерыва гостям таки удалось сравнять счет. На 42-й минуте Нмеча получил передачу из глубины поля, вышел один на один с голкипером и легко переиграл стража ворот – 1:1.

Результативный удар Нмеча

После перерыва Андерлехт вышел вперед. В середине тайма Локонга красиво обыгрался с партнером по команде и получив мяч на линии штрафной пробил в угол ворот – 1:2.

Гол Локонга

Но не долго радовались гости. На 76-й минуте Зюлте сравнял счет. Результативный удар в активе Бруно, установивший окончательный счет встречи – 2:2.

Украинец Михайличенко провел на поле весь матч, но результативными действиями не отметился. Эта ничья стала для Андерлехта уже 8-й в сезоне. Она принесла в копилку бельгийцев 1 очко. Теперь у них 23 пункта, команда украинского защитника осталась на 7 месте.