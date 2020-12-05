У п'ятницю, 4 грудня, Андерлехт на виїзді помірявся силами з Зюлте-Варегемом у рамках 15-го туру чемпіонату Бельгії. За гостей зіграв українець Богдан Михайліченко, але не зумів допомогти команді перемогти.

Зюлте-Варегем – Андерлехт 2:2

Голи: Сек, 8, Бруно, 76 – Нмеча, 42, Локонга, 65

Гості не надто вдало виступають у цьому сезоні. До матчу Андерлехт за 13 турів аж 7 разів завершував зустріч нічиєю. Тому у поєдинку проти аутсайдера Бельгії потрібно було лише перемагати, але знову не вдалось, пише 24 канал.

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Зі стартових хвилин у складі Андерлехта вийшов український легіонер Богдан Михайліченко. Вже на початку матчу господарі несподівано відкрили рахунок зустрічі. Хавбек із Сенегалу Сек відгукнувся на передачу та головою перевів м'яч у сітку воріт – 1:0.

Відкрили рахунок

До перерви гостям таки вдалось зрівняти рахунок. На 42-й хвилині Нмеча отримав передачу з глибини поля, вийшов сам на сам з голкіпером та легко переграв стража воріт – 1:1.

Результативний удар Нмеча

По перерві Андерлехт вийшов вперед. У середині тайму Локонга красиво обігрався з партнером по команді та отримавши м'яч на лінії штрафного пробив у кут воріт – 1:2.

Гол Локонга

Але не довго раділи гості. На 76-й хвилині Зюлте зрівняв рахунок. Результативний удар у активі Бруно, який встановив остаточний рахунок зустрічі – 2:2.

Українець Михайліченко провів на полі весь матч, але результативними діями не відзначився. Ця нічия стала для Андерлехта вже 8-ю у сезоні. Вона принесла у скарбничку бельгійців 1 очко. Тепер у них 23 пункти, команда українського захисника залишилась на 7 місці.