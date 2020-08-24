"Андерлехту" Богдана Михайличенко не удалось удержать победу в домашнем поединке против "Мускрона". Команда украинца пропустила в добавленное арбитром время, завершив матч вничью.

Матч 3 тура чемпионата Бельгии "Андерлехт" хотел завершить точно не с таким счетом, информирует 24 канал. Большую часть поединка именно хозяева поля играли в большинстве и показывать высокий уровень игры, но не удалось лишь немного продержаться, чтобы одержать победу.

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Не удержали победу

Украинский защитник "Андерлехта" Богдан Михайличенко вышел на поле со стартовых минут и отыграл весь матч. Уже с 39-й минуты гости играли в меньшинстве, удаление получил Бока.

Но первую 45-минутку команды завершили с "сухим" счетом 0:0. Уже на 63-й минуте прекрасную возможность получили хозяева, которые заработали 11-метровый удар. К мячу подошел Димата и уверенно реализовал пенальти – 1:0.

Казалось, что 3 пункта уже в кармане "Андерлехта", но иначе думали гости. Уже в компенсированное арбитром время на 90+3 минуте благодаря результативному удару Ньоэре гостям удалось сравнять счет – 1:1.

"Андерлехт" – "Маскрон" видеообзор матча

После трех туров "Андерлехт" украинца занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидеров на четыре очка. Первую строчку неожиданно занимает "Беерсхот".

Добавим, что 3 августа Михайличенко официально перешел в бельгийский клуб. Контракт 23-летнего украинца рассчитан на 4 года. В прошлом туре украинец уже успел дебютировать и стать одним из лучших игроков команды в матче.