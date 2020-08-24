"Андерлехту" Богдана Михайліченка не вдалось втримати перемогу у домашньому поєдинку проти "Мускрона". Команда українця пропустила у доданий арбітром час, завершивши матч у нічию.

Матч 3-го туру чемпіонату Бельгії "Андерлехт" хотів завершити точно не з таким рахунком, інформує 24 канал. Більшу частину поєдинку саме господарі поля грали у більшості та показувати вищий рівень гри, але, не вдалось лише трохи протриматись, щоб здобути перемогу.

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Не втримали перемогу

Український захисник "Андерлехту" Богдан Михайличенко вийшов на поле зі стартових хвилин та відіграв весь матч. Вже з 39-й хвилини гості грали у меншості, вилучення отримав Бока.

Але першу 45-хвилинку команди завершили з "сухим" рахунком 0:0. Вже на 63-й хвилині чудову нагоду отримали господарі, які заробили 11-метровий удар. До м'яча підійшов Дімата та впевнено реалізував пенальті – 1:0.

Здавалось, що 3 пункти вже у кишені "Андерлехту", але інакше думали гості. Вже у компенсований арбітром час на 90+3 хвилині завдяки результативному удару Гноере гостям вдалось зрівняти рахунок – 1:1.

"Андерлехт" – "Маскрон" відеоогляд матчу

Після трьох турів "Андерлехт" українця займає п'яте місце в турнірній таблиці, відстаючи від лідерів на чотири очки. Першу сходинку несподівано посідає "Беєрсхот".

Додамо, що 3 серпня Михайличенко офіційно перейшов у бельгійський клуб. Контракт 23-річного українця розрахований на 4 роки. У минулому турі українець вже встиг дебютувати та стати одним із найкращих гравців команди у матчі.