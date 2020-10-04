В 8-м туре чемпионата Бельгии состоялось украинское дерби, где "Брюгге" Соболя на собственном поле принимало "Андерлехт" Михайличенко. Хозяева без лишних препятствий одолели соперника, который с середины второго тайма играл в меньшинстве.

Брюгге – Андерлехт 3:0

Голы: Диатта, 23, Ванакен, 48 (п), Вормер, 90+4

Удаление: Локонга, 72 (Андерлехт)

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Разгром от "Брюгге"

В обеих командах с первых минут на поле появились украинцы Соболь и Михайличенко, пишет 24 канал.

Хозяева чуть больше владели инициативой с первых минут, что воплотилось в гол на 23-й минуте. Ванакен продемонстрировал великолепное видение поля и отдал передачу, адресатом которой стал Диатта, который из пределов штрафной хладнокровно отправил мяч угол ворот – 1:0. Как впоследствии окажется, этот гол стал началом разгрома.

Первый гол в матче

Главный арбитр зафиксировал нарушение правил. Локонга Самбе сфолил на одном из игроков соперника – пенальти. К отметке подошел Ванакен, ставший автором первой результативной передачи в матче. Игрок хозяев не промахнулся с 11-ти метров. Он дождался пока голкипер начнет двигаться в сторону ворот и мощно пробил в центр ворот – 2:0.

Пенальти от "Брюгге"

На 72-й минуте снова в центре внимания Локонга Самбе грубо сыграл против соперника и получил вторую желтую карточку, остался "Андерлехт", который и так уступал, уже в меньшинстве.

Удаление Самби

За пять минут гости смогли отыграть один гол, но арбитр отменил мяч из-за офсайда.

Судья уже хотел сигнализировать об окончании встречи, как хозяева еще однажды отличились в воротах команды Михайличенко. Вормер забил красивый гол, реализовав назначенный штрафной удар, ему удалось закрутить мяч точно в левую девятку-3: 0.

Результативный штрафной Вормера

В итоге матч закончился с разгромным результатом – 3:0 в пользу "Брюгге".

Эта победа принесла команде Соболя очередные три пункта. "Брюгге" занимает второе место, в их активе 18 пунктов. У клуба другого украинца Михайличенко 7 место и 13 очков в активе.