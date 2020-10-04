У 8-му турі чемпіонату Бельгії відбулось українське дербі, де "Брюгге" Соболя на власному полі приймало "Андерлехт" Михайліченка. Господарі без зайвих перешкод здолали суперника, який з середини другого тайму грав у меншості.

Брюгге – Андерлехт 3:0

Голи: Діатта, 23, Ванакен, 48 (п), Вормер, 90+4

Вилучення: Локонга, 72 (Андерлехт)

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Розгром від "Брюгге"

В обох командах з перших хвилин на полі з'явились українці Соболь та Михайліченко, пише 24 канал.

Господарі трохи більше володіли ініціативою з перших хвилин, що втілилось у гол на 23-й хвилині. Ванакен продемонстрував чудове бачення поля та віддав передачу, адресатом якої став Діатта, котрий з меж штрафного майданчика холоднокровно відправив м'яч кут воріт – 1:0. Як згодом виявиться, цей гол став початком розгрому.

Перший гол у матчі

Головний арбітр зафіксував порушення правил. Локонга Самбі сфолив на одному з гравців суперника – пенальті. До позначки підійшов Ванакен, який став автором першої результативної передачі у матчі. Гравець господарів не схибив з 11-ти метрів. Він дочекався поки голкіпер почне рухатись у якийсь бік воріт та потужно пробив у центр воріт – 2:0.

Пенальті від "Брюгге"

На 72-й хвилині знову у центрі уваги Локонга Самбі грубо зіграв проти суперника та отримав другу жовту картку, залишився "Андерлехт", який і так поступався, вже у меншості.

Вилучення Самбі

За п'ять хвилин гості змогли відіграти один гол, але арбітр скасував м'яч через офсайд.

Суддя вже хотів сигналізувати про закінчення зустрічі, як господарі ще одного разу відзначились у воротах команди Михайліченка. Вормер забив красивий гол, реалізувавши призначений штрафний удар, йому вдалось закрутити м'яч точно у ліву дев'ятку – 3:0.

Результативний штрафний Вормера

У підсумку матч закінчився з розгромним результатом – 3:0 на користь "Брюгге".

Ця перемога принесла команді Соболя чергові три пункти. "Брюгге" посідає друге місце, у їх активі 18 пунктів. У клубу іншого українця Михайліченка 7 місце та 13 очків у активі.