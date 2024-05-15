Важный разговор: Анчелотти поговорил с Луниным об игровой практике на фоне участия в финале ЛЧ

Во вторник, 14 мая, состоялись первые матчи 36 тура испанской Ла Лиги. В одном из них мадридский Реал на своем поле принимал Алавес.

Хозяева на "Сантьяго Бернабеу" одержали уверенную победу со счетом 5:0. В четвертый раз подряд в чемпионате Испании на скамейке запасных остался Андрей Лунин.

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Сыграет ли еще украинец до конца сезона

Ворота же "сливочных" защищал Тибо Куртуа. Он имел немало работы, осуществив аж 10 сейвов, что является рекордом для голкиперов Реала за последние 16 лет в чемпионате. когда удалось команде отыграть "на ноль".

Выбор бельгийца на поединок в стартовом составе стал еще одним сигналом, что на финал Лиги чемпионов Карло Анчелотти наигрывает именно Тибо Куртуа, который пропустил почти весь сезон из-за травмы. После поединка итальянский тренер провел разговор с Андреем Луниным и сообщил о своих планах.

Наставник Реала заявил, что пока решение не принято и он дает бельгийцу набрать форму. Однако украинец будет иметь еще игровую практику в Ла Лиге, после чего Анчелотти объявит свой вердикт.

Вы с Куртуа сыграете еще по одному матчу в чемпионате, а уже после этого я выберу стартового вратаря, который будет играть на "Уэмбли" в финале Лиги чемпионов,

– сказал итальянец.

Отметим, что до конца чемпионата Испании Реалу осталось провести 2 матча – на выезде против Вильярреала (19 мая) и дома с Бетисом (25 мая). "Сливочные" уже досрочно стали победителями Ла Лиги, заваевав свое 36-е чемпионство.

. Ранее конкуренцию с Тибо Куртуа за участие в решающем матче сезона прокомментировал сам Андрей Лунин . Он заявил, что доволен своими выступлениями в нынешней кампании и с энтузиазмом готовится к игре на "Уэмбли".

Напомним, что в финале Лиги чемпионов мадридский Реал сыграет с дортмундской Боруссией. Поединок состоится в Лондоне и начнется в 22:00.