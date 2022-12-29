"Бензема был вполне здоров": Анчелотти поймал на лжи тренера сборной Франции

Обладатель "Золотого мяча" 2022 Карим Бензема мог стать одним из героев Мундиаля и спасителем Франции. Но из-за конфликта с Дидье Дешамом форвард вынужден был пропустить ЧМ-2022.

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти в преддверии поединка Ла Лиги против Вальядолида пообщался с представителями СМИ. Среди прочего журналисты поинтересовались, в какой физической форме находится Карим Бензема, который из-за травмы пропустил ЧМ-2022.

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Бензема вернулся к нам 10 декабря

К удивлению работников пера Анчелотти сообщил, что звездный форвард еще с 10 декабря находится в великолепной форме.

"Бензема вернулся к нам 10 декабря и с тех пор был вполне здоров. Он работал с командой, а также участвовал в товарищеских матчах.

Карим хорошо справляется и показывает огромный интерес. Я думаю, скоро он покажет свои лучшие качества", – заявил Анчелотти.

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