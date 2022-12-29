Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті напередодні поєдинку Ла Ліги проти Вальядоліду поспілкувався з представниками ЗМІ. Серед іншого журналісти поцікавилися, в якій фізичній формі знаходиться Карім Бензема, який через травму пропустив ЧС-2022.

До теми Бензема може відновити кар'єру за збірну Франції, але лише за однієї умови

Ачелотті: Бензема повернувся до нас 10 грудня

На превеликий подив працівників пера Анчелотті повідомив, що зірковий форвард ще з 10 грудня перебуває у чудовій формі.

"Бензема повернувся до нас 10 грудня і з того часу був цілком здоровим. Він працював із командою, а також брав участь у товариських матчах.

Карім добре справляється і показує великий інтерес. Я думаю, скоро він покаже свої найкращі якості", – заявив Анчелотті.

Чому Бензема не грав на Мундіалі