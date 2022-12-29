Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти в преддверии поединка Ла Лиги против Вальядолида пообщался с представителями СМИ. Среди прочего журналисты поинтересовались, в какой физической форме находится Карим Бензема, который из-за травмы пропустил ЧМ-2022.

По теме Бензема может возобновить карьеру за сборную Франции, но только при одном условии

Бензема вернулся к нам 10 декабря

К удивлению работников пера Анчелотти сообщил, что звездный форвард еще с 10 декабря находится в великолепной форме.

"Бензема вернулся к нам 10 декабря и с тех пор был вполне здоров. Он работал с командой, а также участвовал в товарищеских матчах.

Карим хорошо справляется и показывает огромный интерес. Я думаю, скоро он покажет свои лучшие качества", – заявил Анчелотти.

Почему Бензема не играл на Мундиале

  • Напомним, что обладатель "Золотого мяча" по официальной версии пропустил Мундиаль из-за травмы, полученной накануне турнира.
  • Дешам отправил форварда домой, аргументируя свое решение невозможностью задействовать Бензема в поединках.
  • Однако уже 10 декабря Карим тренировался в общей группе "сливочных".
  • Дешам мог задействовать звездного форварда в трех поединках: против Англии (2:1), Марокко (2:0), а главное в финале против Аргентины (2:4 по пенальти).
  • И кто знает, может быть именно отсутствие Бензема лишило Францию золотых наград.