"Хорошие новости": тренер Реала после выхода в четвертьфинал ЛЧ анонсировал возвращение Куртуа

В среду, 6 марта, состоялись очередные ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. В одном из них мадридский Реал дома принимал немецкий Лейпциг.

"Сливочные" одержали приемлемый ничейный результат после выездной победы и пробились в восьмерку лучших в Лиге чемпионов-2023/2024. В девятом подряд матче в основном составе Реала вышел Андрей Лунин – он совершил 3 сейва, а в пропущенном мяче шансов на спасение украинский вратарь не имел.

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Возможно последний матч Лунина в ЛЧ-2023/2024

После поединка Карло Анчелотти прокомментировал проход команды в следующий раунд турнира. Он остался недовольным игрой своих игроков и, в частности, вспомнил о возвращении Тибо Куртуа.

"Игра была плохой. Недостаточно интенсивности, недостаточно тревоги относительно того, что мы делаем неправильно. Я думаю, что здесь сыграл большую роль психологический аспект. Мы боролись с очень качественным соперником, который не имел чего терять. Моя команда играла так, будто у них с самого начала были тормоза. Мы страдали, но важно было выйти в четвертьфинал, и мы там.

Возможно, я ошибся в выборе стартовой одиннадцатки, но это уже часть истории. Мы немного потеряли свежесть. И есть определенная психологическая усталость. Но мы вернемся лучшими после перерыва. И я думаю, что Милитао и Куртуа уже будут в четвертьфинале, это хорошие новости,

– заявил Анчелотти.

Отметим, что первые четвертьфинальные матчи состоятся 9-10 апреля. Реал узнает своего соперника 15 марта по итогам жеребьевки.

. Следующий поединок мадридский Реал сыграет 10 марта на "Сантьяго Бернабеу" против Сельты. Стартовый свисток прозвучит в 19:30. На даный момент "сливочные" занимают первое место в турнирной таблице Ла Лиги и имеют отрыв от ближайшего преследователя Жироны в 7 очков.