Мадридський Реал продовжує лідирувати у чемпіонаті Іспанії 2023-2024. Команда Карло Анчелотті програла у лізі лише раз програла, хоча протягом сезону зіткнулась із чималою кількістю травм.

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Дивне прохання Анчелотті

Однією із втрат був бразильський захисник Едер Мілітао, який востаннє виходив на поле ще у серпні минулого року. Втім центрбек відновився від пошкодження та з'явився на останній хвилині минулого матч Реала проти Атлетіка.

Його вихід на заміну спричинив курйозний момент від Анчелотті. Коли Едер був готовий вступити у гру, м'ячем володів воротар Реала Андрій Лунін.

Наставник застав українця зненацька, коли попросив у компенсований час просто вибити м'яч в аут. Таким чином, Карло хотів, щоб Мілітао встиг увійти в гру до фінального свистка.

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Зрештою Лунін не одразу зрозумів тренера, але у підсумку виконав його розпорядження. На щастя для Реала, рахунок на той момент був 2:0, тому на грі ця "помилка" українця не позначилась.

Нагадаємо, що Андрій цього сезону став основним кіпером Реала, скориставшись травмою Куртуа та вигравши конкуренцію у Аррісабалаги. На рахунок воротаря 24 матчі, з яких 11 – без пропущених м'ячів.