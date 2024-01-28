Анчелотти поставил точку в вопросе основного голкипера: какую роль тренер отвел Лунину
Источник:Don Diario
Травма первого номера "сливочных" Тибо Куртуа создала огромную проблему для Карло Анчелотти. После матча против Лас-Пальмас итальянский тренер сделал окончательный выбор.
"Королевский клуб" в матче 22-го тура не без приключений победил на выезде Лас-Пальмас со счетом 2:1. Весь поединок в воротах "сливочных" отыграл украинец Андрей Лунин.
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Лунин выиграл конкуренцию у Кепы
Несмотря на пропущенный гол в начале второго тайма, вратарь сборной Украины надежно сыграл поединок. Он несколько раз спасал команду от голов и даже доигрывал встречу с болезненной травмой.
По информации испанских изданий, надежность украинца убедила Карло Анчелотти назначить Лунина основным голкипером команды до возвращения Куртуа. О своем решении тренер сообщил Кепе Аррисабалаге.
По мнению тренерского штаба, испанский голкипер проиграл конкуренцию Лунину и не оправдал ожидания. Кепа имел достаточно возможностей, чтобы продемонстрировать свою незаменимость, но систематические ошибки поставили крест на перспективах Аррисабалаги в Реале.
Лунин ждал своего шанса
- Напомним, Андрей Лунин подписал контракт с мадридским Реалом летом 2018 года. Из-за юного возраста украинцу было трудно конкурировать с опытным Куртуа, которого взяли одновременно.
- Украинскому голкиперу пришлось поиграть на правах аренды за испанские клубы: Леганес, Овьедо, Вальядолид, прежде чем в 2020 году он не вернулся до конца.
- За все время Лунин сыграл за "королевский клуб" 30 матчей во всех турнирах. Украинский вратарь пропустил 31 мяч и записал на свой счет 9 клиншитов.
- Настоящим прорывом стал сезон 2023/24, когда из-за травмы Куртуа Лунин получил возможность чаще играть в основе.
- Контракт 24-летнего уроженца Краснограда с мадридским клубом заканчивается 30 июня 2025 года.