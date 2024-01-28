Анчелотти поставил точку в вопросе основного голкипера: какую роль тренер отвел Лунину

Травма первого номера "сливочных" Тибо Куртуа создала огромную проблему для Карло Анчелотти. После матча против Лас-Пальмас итальянский тренер сделал окончательный выбор.

"Королевский клуб" в матче 22-го тура не без приключений победил на выезде Лас-Пальмас со счетом 2:1. Весь поединок в воротах "сливочных" отыграл украинец Андрей Лунин.

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Лунин выиграл конкуренцию у Кепы

Несмотря на пропущенный гол в начале второго тайма, вратарь сборной Украины надежно сыграл поединок. Он несколько раз спасал команду от голов и даже доигрывал встречу с болезненной травмой.

По информации испанских изданий, надежность украинца убедила Карло Анчелотти назначить Лунина основным голкипером команды до возвращения Куртуа. О своем решении тренер сообщил Кепе Аррисабалаге.

По мнению тренерского штаба, испанский голкипер проиграл конкуренцию Лунину и не оправдал ожидания. Кепа имел достаточно возможностей, чтобы продемонстрировать свою незаменимость, но систематические ошибки поставили крест на перспективах Аррисабалаги в Реале.

Лунин ждал своего шанса