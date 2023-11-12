Абсолютное уважение к Жироне: Анчелотти оценил перспективы клуба Довбика и Цыганкова в Ла Лиге

В субботу, 11 ноября, мадридский Реал сыграл матч 13 тура испанской Ла Лиги. Соперником подопечным Карло Анчелотти была Валенсия.

На домашнем стадионе "сливочные" без шансов обыграли валенсийцев со счетом 5:1. Этот результат позволил мадридцам укрепиться на втором месте в чемпионате Испании.

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Анчелотти считает Жирону своим прямым конкурентом

Лидером Ла Лиги осталась при этом Жирона. Коллектив, за который феерит украинский дуэт Довбик – Цыганков, победил в 11 из 13 матчей в чемпионате и на 2 очка опережает команду Анчелотти.

Главный тренер мадридского Реала на послематчевой пресс-конференции поделился мнениями о перспективах главной сенсации Ла Лиги первой половины сезона-2023/2024. По его мнению, каталонская команда заслуженно лидирует и имеет все шансы быть в борьбе за чемпионство до последнего.

У них все очень хорошо, лучше, чем у нас. Вы должны учитывать, что Жирона не играет в еврокубках и может сражаться за каждую игру. Это команда, которая может бороться за чемпионство в Ла Лиге, и я в этом не сомневаюсь,

– заявил Анчелотти.

Отметим, большое влияние на успех Жироны имеет украинская связка. Артем Довбик без адаптации ворвался в испанский футбол и занимает второе место в гонке бомбардиров. Он забил 7 голов и отдал 4 ассиста в Ла Лиге. Виктор Цыганков после восстановления от травмы также вернул себе место в основном составе и имеет на своем счету по 2 забитых мяча и голевые передачи в чемпионате.

. Свой следующий матч в Ла Лиге Жирона сыграет 27 ноября против Атлетика из Бильбао, который занимает пятое место в турнирной таблице. Начало встречи в 22:00.