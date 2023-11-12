Реал – Валенсия 5:1

Голы: Карвахаль, 3, Винисиус, 42, 49, Родриго, 50, 84 – Дуро, 88

Оба украинца появились на поле. Голкипер мадридцев провел на поле полный матч, а форвард "летучих мышей" вышел на замену на 70-й минуте, пишет 24 Канал.

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Лунин провел второй матч подряд на высоком уровне

Поединок начался по идеальному сценарию для подопечных Карло Анчелотти. Уже на 3 минуте правый защитник мадридцев Дани Карвахаль отличился голом и вывел свою команду вперед. После этого прекрасно проявил себя украинский вратарь, который дважды спасал Реал от пропущенного мяча.

Сначала Андрей разгадал замысел Уго Дуро и не дал поймать себя на противоходе, а затем переиграл все того же форварда при выходе один на один, зафиксировав мяч после мощного удара.

После помощи Лунина мадридская атака активизировалась и сделала игру в течение семи минут. В конце первого тайма свой первый гол забил Винисиус Жуниор, а в начале второго он оформил дубль, на 50-й минуте Родриго довел счет до разгромного.

После этого произошло затишье на поле. Выход Романа Яремчука никак не мог повлиять на результат, а команды в конце обменялись голами. Родриго на 84-й минуте оформил дубль, а на 88-й Уго Дуро все же не дал Андрею Лунину оставить ворота "сухими".

Таким образом, фаворит встречи одержал уверенную победу и закрепился на второй позиции, отставая от Жироны Довбика и Цыганкова на 2 очка в турнирной таблице, Валенсия осталась на девятом месте.

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