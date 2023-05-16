Неожиданное решение: голкипер сборной Украины отказывается продлевать контракт с Шахтером

Анатолий Трубин может уйти из Шахтера в статусе чемпиона Украины-2022/2023. Талантливый голкипер хочет продолжить карьеру в другом клубе.

По словам журналиста Игоря Цыганика, Анатолий Трубин отказывается продлевать контракт с Шахтером. Известный комментатор удивлен такой категоричностью 21-летнего голкипера "горняков".

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Цыганик: Для Шахтера Трубин сделал гораздо меньше, чем Шахтер для него

По мнению Цыганика, донецкий клуб сделал для Трубина гораздо больше, чем Анатолий сделал для команды. Поэтому в таком случае Шахтер либо продаст Анатолия по лету, либо отпустит голкипера позже, но при этом уже не заработает на его трансфере.

Его агенты пока накручивают и говорят, чтобы он пока не подписывал контракт. У него еще год действует сделка, и если летом горняки его не продадут, тогда они могут потерять голкипера бесплатно. Поэтому я думаю, что Шахтер сделает все возможное для того, чтобы продать или переподписать Трубина. Все зависит от того, захочет ли сам игрок оставаться в Шахтере. Пока что он не хочет,

– рассказал комментатор.

Напомним! Контракт Трубина с донецким клубом рассчитан до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Анатолия в 18 миллионов евро.

К слову, Шахтер близок к тому, чтобы закончить сезон-2022/2023 в статусе чемпиона Украины. Команда Игоря Йовичевича возглавляет турнирную таблицу УПЛ, опережая второй Днепр-1 всего на 2 балла. До конца сезона "горнякам" осталось сыграть 4 матча, два из которых будут центральными в борьбе за "золото". 24 мая Шахтер сыграет против третьей Зари, а уже 27 мая померяется силами с днепрянами.

Что известно о карьере Анатолия Трубина