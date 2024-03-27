Сборная Украины по футболу вышла на чемпионат Европы 2024. В финале плей-офф квалификации подопечные Сергея Реброва победили национальную команду Исландии со счетом 2:1, пропустив первыми в ходе решающей встречи.

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Трубин о победе над Исландией

Голкипер "сине-желтых" и португальской Бенфики Анатолий Трубин, который провел поединок в запасе, прокомментировал выход команды на Евро-2024. 22-летний вратарь счастлив из-за добытого результата.

"Ровно год мы вместе шли к этой цели. Путевка на Евро-2024 добывалась в течение каждого дня работы сборной, на тренировках и матчах.

Сборная Украины – сильная команда и именно командные цели самые главные. Все, кто был на стадионе и поддерживал нас через экраны, стали частью этого успеха. Спасибо команде и всем вам за это достижение", – написал Трубин в своем Инстаграме.

Важно. На чемпионате Европы, который пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года, сборная Украины сыграет в одной группе с национальными командами Бельгии, Словакии и Румынии. В плей-офф выйдут первые два места, а также четыре лучших третьих места среди шести квартетов.