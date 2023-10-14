Команда Сергея Реброва одержала третью победу в отборе Евро-2024. Сборная Украины в Праге одолела Северную Македонию со счетом 2:0.

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Кто стал Львом матча Украина – Северная Македония

У "сине-желтых" голами отличились Георгий Судаков и Александр Караваев. Однако не эти футболисты стали лучшими игроками поединка.

Большинство болельщиков сборной Украины отдали свои голоса голкиперу Анатолию Трубину. Вратарь Бенфики неоднократно спасал свою команду. Благодаря надежной игре Трубину удалось сохранить победный счет. Кроме того, Анатолий записал на свой счет второй клиншит в матчах сборной.

В итоге Анатолий Трубин получил 36% голосов болельщиков. Автор первого гола Георгий Судаков на втором месте – 28%, а замыкает тройку Михаил Мудрик – 21%.

Анатолий Трубин – Лев матча / УАФ

Напомним, что после шести сыгранных матчей сборная Украины набрала 10 зачетных пунктов. В настоящее время команда Реброва занимает проходное второе место в группе С. Однако отстающая на три балла сборная Италии сыграла два матча меньше.