Анатолий Тимощук впервые высказался о войне на Украине. Но лучше бы бывшей футболке сборной не открывал рот, чем нести такой абсурдный текст.

Бывший футболист прервал свое молчание и впервые изложил свое мнение после 24 февраля. Анатолий Тимощук шокировал своим заявлением всех украинцев. Похоже, что экс-опорщик сборной Украины пересмотрел пропагандистские программы Соловьева и Скабеевой. 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Ощутимый стиль пропаганды

Тимощук рассказал о войне в Украине в их же стиле, как говорят в России. Эк-сфутболист заверил, что Зенит – его родной дом, откуда он не собирается ехать. Анатолий продолжает кормить страну-агрессора, а за его деньги буду продолжать убивать мирных украинцев.

Предатель заверил, что между украинскими и русскими народами нет разницы. Хотя назвать россиян "народом" даже не поворачивается язык, это просто большое стадо, живущее в колонии под властью безумного Владимира Путина.

"Я живу здесь много лет, мои дети ходят здесь в школу. Не вижу разницы между народами Украины и России. У нас одинаковые мышления и менталитет. Зенит – мой дом, не планирую никуда ехать. Люди всегда будут говорить и плохо, и хорошо" , – сказал помощник тренера в российском клубе.

Тимощук ответил людям, критикующим за его жизнь в России. Анатолий запихнул своих пять копеек, попросив вспомнить все его матчи за сборную Украины и пользу, которую он принес сине-желтой команде.

А те, кто говорит, как я плох, пусть вспомнят, сколько матчей я сыграл за сборную Украины и сколько пользы ей принес. То, что я молчу о СВО, не говорит о том, что я поддерживаю ее или нет. У каждого есть своя позиция, моя в том, что не все так однозначно, поэтому я стараюсь об этом не говорить,

– добавил Тимощук.

Любопытно, что в сентябре Тимощук сыграл за команду легенд Зенита против Спартака.

Тимощук – "украинец" с русским сердцем