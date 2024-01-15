Вовремя подложили шлюху: экс-жена Тимощука рассказала, как Россия заставила его предать Украину

Надежда Навроцкая уверена в решающем влиянии на Тимощука со стороны его новой супруги. Она отметила, что Анастасия Климова выполняла задачи КГБ по вербовке футболиста.

С началом полномасштабной войны с Россией многие украинские спортсмены объединились для помощи своей Родине. Впрочем, и из этого правила есть исключения.

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Проститутка переманила на сторону России

Наиболее яркая фигура среди изменников предателей – экс-капитан Анатолий Тимощук. С 2017 года уроженец Луцка живет и работает в России, а войну в Украине игнорирует.

Одним из факторов для Тимощука оставаться в России являются деньги и его новая жена Анастасия. Бывшая жена Анатолия Надежда Навроцкая рассказала, как и для чего оккупанты завербовали Тимощука.

"Россия знала, что будет вести войну уже очень давно. Ей нужно было собрать максимальное количество украинских лидеров мнений и привлечь на свою сторону любыми методами. Кому-то подложить шлюху в постель, кого-то взять за яйца, кого-то заманить деньгами. Это КГБистские старые методы. Тимощуку показали, как хорошо ему будет в Санкт-Петербурге, подложили ему там какую-то шлюшку, которая начала его держать за яйца, влиять и капать на его мозги.

Видите, как вовремя сработала подложенная еще в 2007 году шлюха. Она ему уже влияла на мозги полным ходом, и он вернулся в Санкт-Петербург. Его никто не держит насильно там. Но ему уже тогда вкладывали в голову, что надо какую-нибудь недвижимость купить. По моему мнению, они собирали этих наших спикеров. Из него делают украинца в России для своей публики и даже для мировой. Потом они все равно будут пытаться влезать в Украину. Следующим поколениям с этим жить. Задание сделать так, чтобы они не могли уже влезать сюда,

– рассказала Надежда Навроцкая.

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Отметим, что экс-жена Тимощука сейчас живет в Германии и воспитывает двух дочерей-близняшек от Анатолия. Тот в свою очередь променял ее на Россию, где находится в отношениях с местной моделью Анастасией Климовой.

При этом сама Надежда судится с бывшим футболистом из-за алиментов, от уплаты которых Анатолий уклоняется. Была информация в СМИ, что Тимощук покинул Россию, однако в Зените ее опровергли.

Игровая карьера Анатолия Тимощука