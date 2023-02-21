Защитился за соловьиную: Тимощук ставил на место игроков сборной, попиравших украинский язык

В свое время Анатолий Тимощук позиционировал себя как настоящий патриот Украины. Бывший капитан "сине-желтых" однажды "присадил" партнера по команде, который пренебрежительно отнесся к украинскому языку.

Инцидент произошел между бывшими игроками сборной Украины Анатолием Тимощуком и Андреем Воронином. Будущему изменнику не понравилось отношение нападающего национальной команды к украинскому языку.

Достойно внимания Твои "синие молодчики" получили закарпатский "х*й вам", – Вацко высмеял горе-тренера Шинника

Раньше были другие ценности

Тимощук в свое время бодро исповедовал и защищал украинское. В более близких кругах и не могли предположить, что бывший капитан сборной Украины сможет так нагло умолчать в тот момент, когда на территории нашего государства россияне совершают такие преступления. Историю о патриотической позиции Тимощука, поставившего на место Воронина, рассказал бывший пресс-секретарь "сине-желтых" Игорь Мирошниченко.

Вы знаете, Воронин, он как "адэсит", потрендеть языком любит. И как-то он мне в самолете говорит: "А что ты, это, по-украински? Не можешь по нормальному?". Я его спрашиваю: "Что значит по нормальному?" И чтобы вы понимали, Воронину в тот момент возразил, как бы вы думали, кто? Да, Тимощук. Он сказал: "Да ты же в сборной Украины играешь!". Это была такая показательная история, после которой я никогда не поверил бы, что Тимощук может быть предателем. И вот он тогда "присадил" Воронина, и тот больше ничего не говорил. Мне было безразлично, что там рассказывает Воронин, для меня вопрос языка был принципиальным. Бессмысленно быть пресс-секретарем сборной Украины по футболу и говорить на русском языке,

– рассказал Мирошниченко.

Измена Тимощука