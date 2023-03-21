Пригласив бывшего динамовца: аутсайдер УПЛ быстро нашел нового главного тренера
Футбольный клуб Львов уже нашел замену отшедшему от дел тренеру. "Городяне" прибегли к старым методам.
"Львы" не долго оплакивали отставку Олега Дулуба, возглавлявшего команду в течение 1,5 лет. На его место главного тренера Львова пришел Анатолий Бессмертный.
Достойно внимания Оккупанты обстреляли школу игрока сборной Украины в Херсоне: реакция футболиста
Новый-старый коуч
Во вторник, 21 марта, на загородной базе в Брюховичах коллективу "горожан" представили нового наставника. Им стал украинский специалист Анатолий Бессмертный. Новоиспеченному главному тренеру помогает Роман Пахолюк.
Интересно, что Бессмертный был главным наставником Львова с марта по август 2021 года, а под его руководством "львы" провели 16 матчей, в которых одержали 5 побед, 4 ничьих и 7 поражений, что привело к освобождению специалиста от должности. Последней командой, которую тренировал Бессмертный, был Альянс из Липовой Долины. Украинский специалист не возглавлял команды элитного дивизиона, поскольку ранее руководил Викторией, Черкасщиной, Полесием, Полтавой и Сумами.
"Городяне" в текущем сезоне
- Безсмертный имеет все шансы продолжить свою тенденцию возглавлять команды по чемпионатам низшего класса.
- Все потому, что Львов замыкает турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги, претендуя на прямое понижение в классе.
- "Львы" имеют в активе 13 очков, после 17 сыгранных матчей.
- К тому же, Львов в зимнее трансферное окно организовал переход сразу 14 новых футболистов, а 10 из них вышли в основу в первом же матче.