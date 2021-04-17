Причина снятия Дарьи с соревнований – травма, которую она получила в конце полуфинального поединка против россиянки Ирины Долговой.

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Еще во время трансляции было заметно, как Белодед держалась за левую руку после победного приема, а ее тренеры эмоционально комментировали действия россиянки.

"Получилось так, что уже по истечении времени россиянка продолжала делать болевой прием – немного "дернула" локоть и предплечье. Надеюсь, что не очень серьезное повреждение, но рисковать и бороться в финале с ним не было смысла. Учитывая, что это олимпийский год, нас еще ждет чемпионат мира и Олимпиада в Токио. Врач осмотрел и решили не бороться в финале, не рисковать", – пояснил тренер Виталий Дуброва.

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Поэтому Белодед стала серебряным призером чемпионата Европы 2021 года.