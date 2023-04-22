В Ереване (Армения) подходит к окончанию чемпионат Европы по тяжелой атлетике. В составе сборной Украины на турнир поехали 17 спортсменов, пишет 24 канал.

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Соревнования проходят успешно для наших игроков. В субботу украинцы выиграли 16 медалей. Теперь же к нашей копилке добавилось еще три награды серебряного сорта.

Тройное серебро Маневской

Анастасия Маневская была одной из самых лучших в соревнованиях до 87 килограммов. 24-летняя спортсменка из Запорожья в толчке покорила 130 кг, а в рывке – 108 кг.

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Лучшие показатели имела лишь норвежка Сольфрид Коанда, сумма покорившая на 34 килограмма больше. Вместо этого очень низкая до отстранения Маневской от бронзы была Рипсиме Хуршудян из Армении. В рывке она взяла всего на 1 кг меньше, а в толчке – на 10.

Результаты женских соревнований на ЧЕ по тяжелой атлетике (до 87 килограммов):