У Єревані (Вірменія) добігає закінчення чемпіонат Європи з важкої атлетики. У складі збірної України на турнір поїхали 17 спортсменів, пише 24 канал.

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Змагання проходять успішно для наших гравців. До суботи українці виграли 16 медалей. Тепер же до нашої скарбнички додалось ще три нагороди срібного гатунку.

Потрійне срібло Манєвської

Анастасія Манєвська була однією з найкращих у змаганнях до 87 кілограмів. 24-річна спортсменка із Запоріжжя у поштовху підкорила 130 кг, а у ривку – 108 кг.

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Кращі показники мала лише норвежка Сольфрід Коанда, яка в сумі підкорила на 34 кілограми більше. Натомість дуже булизькою до усунення Манєвської від бронзи була Ріпсіме Хуршудян з Вірменії. У ривку вона взяла лише на 1 кг менше, а у поштовху – на 10.

Результати жіночих змагань на ЧЄ з важкої атлетики (до 87 кілограмів):