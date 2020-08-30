28 серпня у Києві відбулася прем'єра документального фільму про дворазову чемпіонку світу з дзюдо Дарію Білодід .

Фільм отримав назву "Анаконда". Режисером виступила Анна Бурячкова, пише 24 канал.

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У фільмі під назвою "Анаконда" показано, що стоїть за успіхами спортсменки і з якими викликами дівчині доводиться стикатися щодня.

"Фільм добре розкрив всі мої сторони і показав мене такою, яка я є в реальному житті. Мені дійсно довелося відмовитися від багато чого на своєму шляху - вільного часу, повноцінного харчування, особистого життя. Але важливо завжди пам'ятати про свої цілі і розуміти, заради чого ти це робиш. Моя мета – олімпійське золото, і я впевнена, що вона абсолютно цього варта", – зазначила Білодід.

Драматургія фільму побудована таким чином, щоб поступово відкрити усі аспекти унікальної особистості однієї з найкращих спортсменок сучасності Дарії Білодід. Хто головний суперник Дарії, з якими викликами дівчині доводиться стикатися щодня та чому фільм називається саме "Анаконда"?

Фільм "Анаконда": дивіться онлайн

Досягнення Дарії Білодід