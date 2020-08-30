"Анаконда": відбулася прем'єра документального фільму про Дарію Білодід – відео
28 серпня у Києві відбулася прем'єра документального фільму про дворазову чемпіонку світу з дзюдо Дарію Білодід .
Фільм отримав назву "Анаконда". Режисером виступила Анна Бурячкова, пише 24 канал.
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У фільмі під назвою "Анаконда" показано, що стоїть за успіхами спортсменки і з якими викликами дівчині доводиться стикатися щодня.
"Фільм добре розкрив всі мої сторони і показав мене такою, яка я є в реальному житті. Мені дійсно довелося відмовитися від багато чого на своєму шляху - вільного часу, повноцінного харчування, особистого життя. Але важливо завжди пам'ятати про свої цілі і розуміти, заради чого ти це робиш. Моя мета – олімпійське золото, і я впевнена, що вона абсолютно цього варта", – зазначила Білодід.
Драматургія фільму побудована таким чином, щоб поступово відкрити усі аспекти унікальної особистості однієї з найкращих спортсменок сучасності Дарії Білодід. Хто головний суперник Дарії, з якими викликами дівчині доводиться стикатися щодня та чому фільм називається саме "Анаконда"?
Фільм "Анаконда": дивіться онлайн
Досягнення Дарії Білодід
- Свою першу дорослу медаль Білодід завоювала в березні 2017 року на відкритому Континентальному кубку в Празі.
- Дарія Білодід є дворазовою чемпіонкою світу 2018-го та 2019 років.
- Дарія Білодід у 18 років і 11 місяців стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо.
- Чемпіонкою Європейських ігор 2019 року.
- Дворазовою чемпіонкою Європи 2017-го та 2019 років.