Вторая защита титула: Амосов, защищавший Киевскую область с оружием, узнал соперника и дату боя

Украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов в ноябре проведет свое второе сражение с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Он будет защищать свой титул в поединке с ямайским соперником.

Уроженец Ирпеня, вернувшийся в феврале 2022 года в Украину и с оружием в руках защищавший родную Киевскую область, узнал имя следующего соперника и дату боя. Украинский чемпион проведет бой против 32-летнего ямайца Джейсона Джексона.

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Вторая защита титула для Амосова

Чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов провел 27 боев в профессиональной карьере, в которых одержал все победы, из которых 9 нокаутом и 10 покорением. Чемпионом стал в бою против Дугласа Лимы, после чего защитил титул в феврале 2023 года, победив Логана Сторли.

Соперник украинца имеет на своем счету 20 поединков и 16 побед. Последний поединок провел в июле 2022 года и одолел бразильца Дугласа Лима – бойца, уступившего титул Ярославу Амосову. Сейчас имеет серию из 6 побед.

Бой состоится 17 ноября по местному времени на "Wintrust Arena" в Чикаго и станет главным событием Bellator 301. Начало в 04:00 по Киеву 18 ноября.

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