Украинский боец провел бой в рамках претендентской серии президента UFC Дэйны Вайта (Dana White's Contender Series 2023: Week 5). Уже в первом раунде Сергей Сидей заставил рефери завершить поединок.

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Кто он, тот самый украинец из Канады, которого так хочет UFC

Уже в первом раунде украинец, давно проживающий в Канаде, положил на настил Рамона Тавереса. Сидей классно пробил в лицо сопернику, после чего тот очутился на земле. Сергей бросился добивать свергнутого американца, но судья вмешался в бой. Это ведь все могло привести к серьезным травмам или даже к потере сознания Тавереса.

После победного поединка Сергею Сидею предложили контракт с UFC

Видео победного нокаута Сидея

Интересно, что сам Уайт не был доволен решением судьи в октагоне, остановившем бой. По мнению президента UFC, поединок мог продолжаться, ведь Таверес поднялся бы на ноги. Но это уже не проблема Сидея, выполнившего свое дело и победившего.

Промоушен обозначает Сидея, который в 16 лет пошел по пути смешанных единоборств, как гражданина Украины, хотя еще с 6 лет он проживает в Канаде, куда он уехал с семьей. Перед этим победным поединком Сергей заявлял, что будет защищать честь не только Украины, но и Канады.



Сергей Сидей получил контракт с UFC / Фото промоушена

В профессиональной карьере дебютировавшего в профе украинца в 2018-м есть лишь одно поражение, которое датировано 2020-м годом, когда Сергей проиграл Матео Вогелю за решение судей. Победа над Тавересом стала для Сергея маленьким юбилеем – 10 в профе.

Не каждый боец может похвастаться контрактом с UFC.