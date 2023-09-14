Уродженець Ірпеня, який у лютому 2022 року повернувся в Україну та зі зброєю в руках захищав рідну Київщину, дізнався ім'я наступного суперника та дату бою. Український чемпіон проведе бій проти 32-річного ямайця Джейсона Джексона.

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Другий захист титулу для Амосова

Чемпіон Bellator у напівсередній вазі Ярослав Амосов провів 27 боїв у професійній кар'єрі, у яких здобув усі перемоги, з яких 9 нокаутом та 10 підкоренням. Чемпіоном став у бою проти Дугласа Ліми, після чого захистив титул у лютому 2023 року, перемігши Логана Сторлі.

Суперник українця має на своєму рахунку 20 поєдинків та 16 перемог. Останній поєдинок провів у липні 2022 року та здолав бразильця Дугласа Ліму – бійця, який поступився титулом Ярославу Амосову. Наразі має серію з 6 перемог.

Бій відбудеться 17 листопада за місцевим часом на "Wintrust Arena" в Чикаго та стане головною подією Bellator 301. Початок о 04:00 за Києвом 18 листопада.

Дивіться відео з анонсом Bellator 301

Цікаво. Ярослав Амосов народився та проживає в Ірпені. Під час окупації міста його мама заховала чемпіонський пояс від російських загарбників. Після визволення міста, Амосов прийшов до свого житла та дістав пояс з підвалу.