Неудержимый украинец Амосов поборется за звание лучшего бойца года MMA
29 июля 2021 , 11:54Читати новину українською
Источник:MMA Awards
До сих пор непобедимый украинец Ярослав Амовосов стал номинантом премии MMA Awards 2021 года. Неудержимый Амосов претендует на три награды.
Амосов поборется за 3 награды
Украинский чемпион Bellator в полусреднем весе номинирован на звание "Лучший боец года" от MMA Awards.
Стоящее Непобедимый украинец Амосов признан одним из сильнейших бойцов мира
Кроме Амосова, на звание лучшего бойца года также претендуют:
- Камару Усман;
- Брэндон Морено;
- Чарльз Оливейра;
- Ян Блахович.
Также Амосов номинант в категориях "Прорыв года" и "Международный боец года".В категории "Прорыв года" вместе с Амосовым представлены Хамзат Чимаев, Иржи Прохазка, Брендон Морено и Кевин Холланд.
Номинанты на звание "Международный боец года":
- Ярослав Амосов;
- Исраэль Адесанья;
- Вадим Немков;
- Роберт Уиттакер;
- Ян Блахович.
Голосование завершится 8 сентября. Отдать голос за Амосова можно здесь.Ярослав Амосов в ночь на 12 июня отобрал титул чемпиона у бразильца Дугласа Лимы. Украинец победил решением судей. Для Амосова это была 26 победа подряд. Украинец выиграл все свои поединки. Амосов – первый украинский чемпион Bellator.