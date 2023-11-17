Титульный бой Амосова: где смотреть битву украинского чемпиона против Джексона

В ночь с 17 на 18 ноября в Чикаго состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 301. В главном бою вечера чемпион в полусреднем весе Ярослав Амосов будет защищать свой титул в битве с Джейсоном Джексоном.

Бойцовский вечер начнется в 00:00, основной кард запланирован на 04:00, а главный поединок турнира должен начаться около 06:00 по киевскому времени, пишет 24 Канал.

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Где смотреть бой Амосов – Джексон

Это будет вторая защита чемпионского пояса для украинского спортсмена. Первый он осуществил в феврале 2023 года, победив Логана Сторли.

Спортсмены уже провели дуэль взглядов и официальную процедуру взвешивания, оба показали одинаковый вес – 76,9 килограмма. В ходе этой церемонии Ярослав Амосов отметился очень красивым жестом – он подарил ямайскому сопернику вышиванку, а само мероприятие прошло в очень дружеской атмосфере.

Титульный бой украинские зрители смогут посмотреть бесплатно в разделе "Спорт" на MEGOGO и на соответствующем поп-ап канале в разделе "Бесплатное ТВ". Также он будет транслироваться по каналу "MEGOGO Гонг". Комментатором поединка будет Сергей Лукьяненко.

Напомним, что чемпионский пояс, принадлежащий Ярославу Амосову, имеет очень щемящую историю. Во время оккупации Ирпеня мама спортсмена спрятала его в подвале. Когда же родной город был деоккупирован, то Ярослав, который также принимал участие в освобождении Киевской области, пришел и забрал свою награду, пообещав никому ее больше не отдавать.

. Ярослав Амосов имеет в своем активе 27 побед в карьере и идет без поражений. По этому показателю он уступает лишь абсолютному рекордсмену ММА Хабибу Нурмагомедову, одержавшему 29 "сухих" побед в этом виде спорта.