Бійцівський вечір розпочнеться о 00:00, основний кард заплановано на 04:00, а головний поєдинок турніру має розпочатися близько 06:00 за київським часом, пише 24 Канал.

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Де дивитися бій Амосов – Джексон

Це буде другий захист чемпіонського пояса для українського спортсмена. Перший він здійснив у лютому 2023 року, перемігши Логана Сторлі.

Спортсмени вже провели дуель поглядів та офіційну процедуру зважування, обидва показали однакову вагу – 76,9 кілограма. Під час цієї церемонії Ярослав Амосов відзначився дуже красивим жестом – він подарував ямайському супернику вишиванку, а сам захід пройшов у дуже дружній атмосфері.

Титульний бій українські глядачі зможуть переглянути безплатно в розділі "Спорт" на MEGOGO та на відповідному поп-ап каналі в розділі "Безкоштовне ТБ". Також він транслюватиметься на каналі "MEGOGO Гонг". Коментатором поєдинку буде Сергій Лукʼяненко.

Нагадаємо, що чемпіонський пояс, який належить Ярославу Амосову, має дуже щемливу історію. Під час окупації Ірпеня мама спортсмена заховала його в підвалі. Коли ж рідне місто було деокуповане, то Ярослав, який також брав участь у звільненні Київщини, прийшов та забрав свою нагороду, пообіцявши нікому її більше не віддавати.

Довідка. Ярослав Амосов має у своєму активі 27 перемог у кар'єрі та йде без поразок. За цим показником він поступається лише абсолютному рекордсмену ММА Хабібу Нурмагомедову, який здобув 29 "сухих" перемог у цьому виді спорту.