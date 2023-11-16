Чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов поделился ожиданиями от предстоящего поединка с ямайцем Джейсоном Джексоном. Украинец, имеющий в активе 27 побед и идущий без поражений, намерен защитить свой титул.

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Амосов: Никаких поражений, только победа

"Я уважаю Джейсона Джексона, – отметил наш соотечественник после пресс-конференции, предшествовавшей бою в Чикаго. – Он классный парень, смешной. Он всегда улыбается. Я не знаю, почему его называют машиной, надирающей зад. Я думаю, что ему подойдет « улыбающийся парень.» Он всегда улыбается.

Это мой титул, и я хочу защитить его. Если ты боец, то никогда не хочешь проигрывать. И неважно, есть у тебя пояс или нет. Никаких поражений, только победа.

Бой между Амосовым и Джексоном состоится 18 ноября на "Wintrust Arena" в Чикаго и станет главным событием Bellator 301. Начало в 4:00 по Киеву.

Интересно. Ярослав Амосов родился и проживает в Ирпене. Во время оккупации города его мама спрятала чемпионский пояс от русских захватчиков. После освобождения города, Амосов пришел в свое жилье и достал пояс из подвала.