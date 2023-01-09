Отменили смертную казнь: иранский футболист приговорен к 25 годам за протесты против власти

Игрок Иранджавана Амир Наср-Азадани выступал против террористического режима, управляющего его страной. За это его сначала хотели казнить, но потом решили надолго оставить за решеткой.

В Иране местные террористические власти продолжают душить демократию и наказывать всех несогласных со своей политикой. Страдают от этого и спортсмены, желающие перемен в стране.

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В середине декабря иранские власти приговорили к смертной казни игрока Иранджавана Амира Наср-Азадани. Ему приписали убийство троих полицейских во время антиправительственных митингов.

Его осудили по статье "пропаганда войны против бога". Впрочем, после его откровенного признания приговор сменили на 16 лет тюрьмы. Кроме того, еще пять лет Амиру набросили за участие в преступной группировке, а также по два – за участие в протестах и намерениях нарушить государственное благоустройство.

В итоге Наср-Азадани должен отсидеть 25 лет. Но наказание он начнет отбывать одновременно, поэтому должен выйти через 16 лет. Международная организация Amnesty International считает, что дело было сфабриковано.

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Все потому, что власти Ирана пытаются максимально жестко наказать тех, кто настроен против нее. Аналогичный суд был еще над десятью людьми, троим из них оставили приговор смертной казни.

К слову, в декабре полиция Ирана застрелила болельщика, который радовался поражению своей сборной на ЧМ-2022. После вылета Ирана Мехран Самак публично праздновал событие, за что правоохранители выстрелили ему в голову.