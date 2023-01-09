В Ірані місцева терористична влада продовжує душити демократію та карати всіх незгодних зі своєю політикою. Страждають від цього і спортсмени, які хочуть змін в країні.

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В середині грудня іранська влада засудила до смертної кари гравця Іранджавану Аміра Наср-Азадані. Йому приписали вбивство трьох поліціянтів під час антиурядових мітингів.

Його засудили за статею "пропаганда війни проти бога". Втім після його відвертого зізнання вирок змінили на 16 років в'язниці. Крім того, ще п'ять років Аміру накинули за участь у злочинному угруповуванні, а також по два – за участь у протестах та намірах порушити державний благоустрій.

Разом Наср-Азадані має відсидіти 25 років. Але покарання він почне відбувати одночасно, тому має вийти через 16 років. Міжнародна організація Amnesty International вважає, що справа була сфабрикована.

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Все через те, що влада Ірану намагається максимально жорстко покарати тих, хто налаштований проти неї. Аналогічний суд був ще над десятьма людьми, трьом з них залишили вирок смертну кару.

До слова, у грудні поліція Ірану застрелила вболівальника, який радів поразці своєї збірної на ЧС-2022. Після вильоту Ірану Мехран Самак публічно святкував таку подію, за що правоохоронці вистрілили йому в голову.