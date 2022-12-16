Пострадала база Динамо

16 декабря российские фашисты нанесли очередной массированный ракетный удар по украинским городам. Террористы атаковали гражданские и энергетические объекты страны.

По теме Россия атаковала Украину 76 ракетами: силы ПВО сбили аж 60, – Залужный

Так, только Киев был атакован 40 ракетами и дронами, 37 единиц были сбиты ПВО. Столица и ранее была атакована иранскими беспилотниками, пострадала и футбольная инфраструктура.

Как сообщил пресс-атташе Динамо Андрей Шахов, 14 декабря три обломка от сбитых "шахедов" упали на территорию тренировочной базы киевлян в Конче-Заспе. Сотрудники и игроки от атаки не пострадали.

Детей не запугать

Примечательно, что в тот день на базе киевлян был запланирован детский турнир памяти Евгения Рудакова с участием 30 команд среди 11-летних футболистов. Из-за воздушной тревоги его отложили, но после этого соревнование все же было проведено.

Тогда как раз турниром посетили журналисты всемирно известного американского телеканала CNN. Сотрудники компании были удивлены храбростью детей, которые после тревоги не захотели играть в футбол.

К слову, Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская ПВО в декабре сбивает 80% целей. По его словам, в начале войны эффективность ПВО была 50%.