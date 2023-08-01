Запах марихуаны сдал: форварда НБА арестовали за хранение оружия и наркотиков

Амир Коффи неудачно попался полицейским из-за превышения скорости. Нападающего Лос-Анджелес Клипперс отпустили, но его ждет суд.

Известный американский баскетболист Амир Коффи попал в скандальную ситуацию. У нападающего Лос-Анджелес Клипперс возникли проблемы с законом.

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Детали скандала

Полиция ночью остановила автомобиль, за рулем которого находился 26-летний баскетболист НБА. Причиной послужило превышение скорости, но впоследствии стали появляться новые детали.

Во время общения с игроком стражи порядка почувствовали запах марихуаны и решили провести обыск транспортного средства. В итоге был найден заряженный пистолет.

Коффи признался, что оружие принадлежало именно ему. Амир был заподозрен в незаконном хранении оружия и доставлен в отделение полиции. Впрочем, уже через четыре часа его отпустили под подписку о невыезде и залоге в 10 тысяч долларов.

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Чем известен Коффи

Другого пассажира авто обвиняют в хранении марихуаны. В конце августа их ждет суд. Лос-Анджелес Клипперс пока не комментирует ситуацию, заявив, что рассматривает ее.

В прошлом сезоне Коффи отыграл 51 игру в НБА, из них девять – в основе. На его счету в среднем 3,4 очка за матч. Его команда заняла пятое место в Западной конференции, но в плей-офф вылетела сразу в 1/8 финала Финикса.