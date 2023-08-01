Відомий американський баскетболіст Амір Коффі потрапив у скандальну ситуацію. У нападника Лос-Анджелес Кліпперс виникли проблеми із законом.

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Деталі скандалу

Поліція вночі зупинила автомобіль, за кермом якого був 26-річний баскетболіст НБА. Причиною стало перевищення швидкості, але згодом почали з'являтися нові деталі.

Під час спілкування з гравцем правоохоронці відчули запах марихуани та вирішили провести обшук транспортного засобі. У підсумку був знайдений заряджений пістолет.

Коффі зізнався, що зброя належала саме йому. Аміра запідозрили у незаконному зберіганні зброї та доставили у відділення поліції. Втім вже через чотири години його відпустили під підписку про невиїзд та залог у 10 тисяч доларів.

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Чим відомий Коффі

Іншого пасажира авто звинувачують у зберіганні марихуани. Наприкінці серпня на них чекає суд. Лос-Анджелес Кліпперс поки не коментує ситуацію, заявивши, що розглядає її.

Минулого сезону Коффі відіграв 51 грі в НБА, з них дев'ять – в основі. На його рахунку в середньому 3,4 очка за матч. Його команда посіла п'яте місце у Західній конференції, але у плей-офф вилетіла одразу в 1/8 фіналу від Фінікса.