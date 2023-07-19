Алексей Лень продолжит выступления в регулярном чемпионате НБА. 30-летний баскетболист в следующем сезоне будет играть за Сакраменто Кингз.

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Рекордный сезон Леня

По данным СМИ, украинский центровой подписал годовалый контракт на 3,2 миллиона долларов. В прошлом сезоне Лень сыграл 26 матчей в чемпионате НБА и еще 7 поединков в плей-офф.

Интересно, что мнения фанатов Сакраменто разделились по поводу продления контракта. Одни считают Леня самым плохим игроком в истории клуба, другие требуют больше игрового времени для украинца.

Напомним, что в 2013 году Алексей Лень был избран Финикс Санз под пятым номером на драфте, состоявшемся в Нью-Йорке. Такой высокий номер представитель Украины получил впервые.

Кроме Феникса, Лень успел поиграть за Атланта Гокс, Торонто Репторз и Вашингтон Визардз. В составе Сакраменто Кингз играет с 2021 года. Алексей Лень лидирует в списке самых результативных украинцев в НБА. В регулярном чемпионате он сыграл 596 матчей, в которых набрал 4410 очков. Кстати, Алексей стал первым украинцем, который набрал 4000 очков в НБА.