Ще у першому періоду матчі проти Фінляндії Декер отримала травму після зіткнення із захисницею суперниць за воротами. Вони обоє впали на лід. Після цього Декер вже самостійно не піднялася.

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Покинути лід їй довелося за допомогою медиків на ношах.

За попередніми даними, в неї травма нижньої частини тіла. Яка саме – не уточняється.

Так саме невідомо, коли можна очікувати повернення Декер на лід. Цілком ймовірно, що матчі групового етапу Декер пропустить.

Сам матч закінчився перемогою збірної США з рахунком 5:2.

Варто додати, що саме жіноча збірна США з хокею є чинними олімпійськими чемпіонками. І Декер з командою виграла як золото Пхеньчхана-2018, так і срібло Сочі-2014.