Теннисист получил травму

Американец травмировал колено в последнем розыгрыше матча. В результате он не смог самостоятельно покинуть корт, и его увезли на коляске.

Достойная внимания Первая ракетка мира неожиданно снялась с Ролан Гаррос из-за травмы

59 третья ракетка мира Доминик Кепфер обыграл Тэйлора Фрица (30) со счетом 3:1 (6:3, 6:2, 3:6, 6:4).