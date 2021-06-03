Теннисист получил травму
Американец травмировал колено в последнем розыгрыше матча. В результате он не смог самостоятельно покинуть корт, и его увезли на коляске.
Достойная внимания Первая ракетка мира неожиданно снялась с Ролан Гаррос из-за травмы
59 третья ракетка мира Доминик Кепфер обыграл Тэйлора Фрица (30) со счетом 3:1 (6:3, 6:2, 3:6, 6:4).
- Заметим, что на Ролан Гаррос продолжили борьбу украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк.
- Костюк сыграла против китаянки Сайсай Чжэн и выиграла в двух сетах. Свитолиной также хватило двух сетов, чтобы преодолеть сопротивление Энн Ли.