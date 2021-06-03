Тенісист отримав травму

Американець травмував коліно в останньому розіграші матчу. У результаті він не зміг самостійно покинути корт, і його відвезли на візку.

Варте уваги Перша ракетка світу несподівано знялась з Ролан Гаррос через травму

59 третя ракетка світу Домінік Кепфер обіграв Тейлора Фріца (30) з рахунком 3:1 (6:3, 6:2, 3:6, 6:4).